Le budget de la Sécurité sociale dérape de deux milliards d'euros

Le déficit de la Sécurité sociale pour 2017 était encore estimé à 261 millions d'euros fin 2016. Or un nouveau rapport adressé aux membres du comité de gestion de la sécurité sociale révèle que ce déficit serait plutôt de 794 millions d'euros. Soit une différence de plus de 530 millions d'euros.

Les recettes fiscales sont décevantes par rapport aux prévisions du gouvernement fédéral. Le précompte mobilier rapportera 281 millions d'euros de moins, tandis que les revenus de la TVA seront inférieurs d'environ 40 millions d'euros. la Sécurité sociale recevra donc cette année 321 millions de moins dans ses caisses, rapporte L'Echo.

En outre, les dépenses de la Sécurité sociale sont elles aussi à revoir à la hausse, en raison de l'inflation plus élevée, entraînant l'augmentation des salaires des fonctionnaires et des allocations plus tôt que prévu.

Le gouvernement fédéral va entrer, courant mars, en conclave budgétaire, et en tenant compte de ce dérapage, la coalition doit s'apprêter à se mettre en quête de 2,151 milliards d'euros, souligne encore La Libre Belgique.