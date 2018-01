Le braille reste un moyen de communication important malgré les évolutions technologiques

La journée mondiale du braille est célébrée depuis 2001 à l'occasion de l'anniversaire de Louis Braille qui, il y a plus de 190 ans, a inventé cette écriture. En 2017, elle avait été placée sous le signe du numérique et des développements technologiques, tels que les écrans ou tablettes adaptées. "Cette année, nous voulons mettre l'accent sur l'importance du braille en dépit de nouvelles avancées telles que les technologies vocales", explique la porte-parole de la ligue.

"Une personne aveugle ou malvoyante peut, grâce à l'écran braille, utiliser un ordinateur et lire des e-mails, mais également rédiger des textes et les faire relire par un correcteur, ce que ne permet pas la technologie vocale." Comme les années précédentes, le Manneken Pis sera habillé en écolier aveugle avec son chien guide. Toute personne qui le souhaite peut également envoyer des voeux en braille via le site message.braille.be.

La ligue compte 14.500 membres, à qui elle offre de l'aide sur toutes les facettes de la vie, de l'apprentissage de l'écriture aux conseils pour faire le ménage avec un handicap visuel. Selon la ligue Braille, il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre d'aveugles et malvoyants en Belgique. Dans le monde, 253 millions de personnes ont un handicap visuel, selon l'Organisation mondiale de la santé.