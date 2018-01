Le Bois de la Cambre et certaines voiries de la forêt de Soignes fermés aux automobilistes

Certaines routes traversant la forêt de Soignes seront inaccessibles aux automobilistes à partir de 22h00, tout comme le Bois de la Cambre, indique mardi Bruxelles Mobilité en coordination avec Bruxelles Prévention et Sécurité, les communes et les services de police concernés. L'Institut royal météorologique a en effet annoncé des vents dont la vitesse est comprise entre 80 et 120 km/h pour la nuit de mardi à mercredi.