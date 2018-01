Le Belge génère moins de déchets ménagers

Le pays se situe ainsi en dessous de la moyenne européenne, qui était de 480 kg par habitant en 2016. Avec moins de 400 kg par personne, ce sont, selon les dernières données publiées, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie et la Hongrie qui ont affiché la production de déchets la plus faible il y a deux ans, loin devant le Danemark et ses 762 kg de déchets municipaux par habitant.

En Belgique, plus de la moitié de ces déchets ont par ailleurs été recyclés. Le plat pays reste donc parmi les bons élèves européens en la matière.

De manière plus générale, Eurostat met en avant que les taux de recyclage des déchets d'emballage ont augmenté dans l'Union européenne, passant de 62 à 66% entre 2008 et 2015. Le taux moyen de recyclage des emballages plastiques reste par contre plus faible, puisqu'il s'élève à 40%.

La Commission européenne a annoncé mardi son ambition, de rendre tous les emballages en plastique disponibles sur le marché de l'UE recyclables d'ici 2030.