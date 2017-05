Le bâtiment North Gallaxy bloqué par les syndicats des Finances

Les syndicats dénoncent notamment la révision des indemnités de déplacement ainsi que le manque chronique d'effectifs. Le 16 mai dernier, le front commun avait décidé de maintenir son préavis de grève et avait averti qu'il passerait à la vitesse supérieure d'ici la fin du mois. "On nous avait demandé d'être discrets. Mais il y a un an que nous n'avons pas manifesté et nous n'avons rien obtenu. Ça suffit", avait notamment déclaré Aubry Mairiaux, le président de l'Union nationale des services publics (UNSP) - secteur Finances.