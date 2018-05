Le 20 mai 1891, le jour où on décida de toucher à la constitution Belge

Elle est née sur les braises encore chaudes d'une révolution. On la dit libérale et moderne. Et pourtant, elle n'est pas ouverte à toutes les folies. On ne l'approche qu'avec déférence. On ne la touche qu'en de rares circonstances. Et au terme de longs préliminaires. Mieux : bien qu'elle soit majeure depuis longtemps, ses deux parents doivent marquer leur commun accord sur la chose !