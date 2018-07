Laurence Bibot : Fine lame

Dans la famille saltimbanque, je demande la mère. Avec un mari chanteur, Marka, un fils rappeur, Roméo Elvis, et une fille chanteuse, Angèle, l'humoriste et comédienne Laurence Bibot a de quoi être fière. D'autant que, dans la tribu - fait assez rare - personne n'est à la traîne tant chacun s'exprime avec talent sur sa scène à lui. Mais c'est dans son appartement qu'elle nous reçoit. Celui où elle s'est installée après une séparation de six mois d'avec son mari, il y a cinq ans. Depuis, le couple s'est retrouvé, mais " chacun chez soi ". Un luxe, reconnaît-elle, à la Gérard Oury et Michèle Morgan, qui tranche franchement avec l'air du temps. Elle et Marka, c'est donc trente ans d'amour. " C'est dingue, hein ! " s'exclame-t-elle en préparant un café dans la Moka Express de Bialetti, la mythique cafetière italienne qu'on pose sur un réchaud.

...