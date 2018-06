La zone de police Bruxelles-Nord lance une campagne pour éviter les débordements en rue

"Une centaine de cafés et plusieurs grands écrans retransmettront certains matchs de la compétition sportive sur le territoire de la zone", indique la police dans un communiqué. "Grâce à la collaboration des gardiens de la paix des trois communes de la zone, des affiches et des sous-verres sont distribués dans les cafés qui s'engagent moralement à garder le côté fun de la compétition footballistique."

Les différents supports reprendront le slogan "Keep it cool. Foot is fun! " ("Restez calmes. Le foot est amusant", ndlr) afin que la "Coupe du monde reste un événement festif pour tout le monde, supporters et voisins".