La visite de Mathilde au Laos, un "Royal Impact"

Il avait dit " pas de fleurs ". Et l'allée menant au village de Sanon était flanquée de piquets ornés de spécimens mauves flétris par le soleil. Il avait dit " pas de comité d'accueil ". Et les habitants formaient une haie d'honneur d'au moins trois cents mètres. Il avait dit " ne préparez rien de spécial ". Et un portail tapissé d'orchidées blanches avait été édifié, un marché artisanal installé, des ballons colorés sous un chapiteau accrochés. " Heureusement que je leur avais demandé de ne surtout rien changer ! ", sourit Marc Vergara, responsable communication d'Unicef Laos.

