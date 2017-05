La visite de Donald Trump se poursuit

Jeudi matin, Melania Trump visitera l'hôpital des enfants Reine Fabiola. Le président américain prendra quant à lui la direction du quartier européen pour une rencontre avec les présidents du Conseil et de la Commission européenne, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, élargie ensuite au président du Parlement européen, Antonio Tajani et à la Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini.

A l'heure du déjeuner, Donald Trump et Emmanuel Macron doivent s'entretenir, dans un lieu encore inconnu.

Jeudi après-midi, un réunion spéciale des pays membres de l'Otan est prévue aux alentours de 16h00, avec une cérémonie de remise des clés du nouveau quartier général de l'Otan - dans la construction duquel la Belgique a joué un rôle primordial - par Charles Michel au secrétaire général. Un défilé aérien d'avions de combat et de transport alliés au dessus du nouveau siège de l'Otan est ensuite attendu à 17h27.

Un programme spécifique a par ailleurs été concocté pour les conjoints des chefs d'Etat et de gouvernement qui feraient le déplacement. Ainsi, Melania Trump assistera à une visite du Musée Magritte dans l'après-midi, suivie d'un passage à la boutique Delvaux. Les conjoints se rendront ensuite au Château de Laeken, pour une promenade dans les Serres royales. La Reine les recevra enfin à dîner pour terminer la journée.

Le couple présidentiel américain quittera la Belgique après ce mini-sommet, pour se rendre en Sicile, où Donald Trump assistera à un sommet du G7.