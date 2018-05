La Ville de Bruxelles encore condamnée pour le Cirque Royal

Le Tribunal de première instance de Bruxelles vient de rendre son jugement dans l'affaire qui oppose la Ville de Bruxelles et le Botanique pour l'exploitation du Cirque Royal. Il est implacable pour la Ville, pour le bourgmestre Philippe Close et pour leur ASBL Brussels Expo: le contrat de concession conclu par la Ville et Brussels Expo pour le Cirque royal est annulé, avec effet rétroactif.