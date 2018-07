La vidéo montrant des enfants maltraités analysée par la police fédérale

La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui montre des enfants gravement maltraités est en cours d'analyse par la Computer Crime Unit de la police fédérale, indique lundi le parquet de Bruxelles. L'enquête pourrait prendre un certain temps et ses résultats ne sont pas attendus dans l'immédiat.