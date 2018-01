La Sûreté de l'État met en garde contre le salafisme

"Le nombre de groupements salafistes et d'initiatives dans notre pays augmente lentement mais sûrement, et l'influence du salafisme grandit. À terme, cela peut entraîner des problèmes de société parce qu'il s'agit d'une doctrine islamique hostile à un certain nombre de valeurs occidentales et démocratiques." C'est ce que décrit la Sûreté de l'État dans une nouvelle brochure destinée au grand public. Le but de la publication est de donner "une image nuancée" d'un phénomène "qui menace la société dans ses libertés, ses droits fondamentaux et ses valeurs démocratiques". L'organisation souhaite également souligner le rôle de la communauté musulmane dans l'approche du salafisme. Un tel document public est assez exceptionnel pour la Sûreté de l'Etat belge : après ses brochures sur son fonctionnement, l'espionnage économique et la prolifération, ce n'est que la quatrième en 183 ans.

...