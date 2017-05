La Sonuma, la mémoire digitalisée

Le jour de la toute première diffusion de la télévision belge, le 31 octobre 1953, il y avait à l'écran une speakerine, Andrée Rollin, d'ailleurs disparue de l'antenne dès le lendemain. De ce moment exceptionnel, il n'existe en fait qu'une pellicule de trente secondes d'un privé qui a filmé son téléviseur. Et puis, on a retrouvé six petites photos noir et blanc prises en studio par un photographe, ce qui permet quand même de comprendre un peu ce qui s'est passé ce jour-là à Flagey. " Responsable éditorial de la Sonuma (Société de numérisation et de commercialisation des archives audiovisuelles), Eric Loze sourit : la RTBF est un peu son deuxième ADN. Le sujet lui ramène aussi des souvenirs personnels des années 1980-1990, dont celui de milliers de bobines de films en conserves métalliques entassées dans plusieurs salles du boulevard Reyers. Fantastique décor aux références lapidaires, il n'existe alors que des fiches écrites à la main : dur de s'y retrouver quand on cherche une archive de Pink Floyd des années 1960.

