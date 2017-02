La soeur de Christophe Collignon, membre de la commission spéciale wallonne, siégeait comme commissaire aux comptes chez Publifin

Donc, il y aura une commission. Pas une "d'enquête". Juste une "spéciale", aux pouvoirs moins étendus, qui devra s'attaquer à la "transparence et au fonctionnement de Publifin". Ainsi en a décidé la majorité wallonne PS-CDH. Ainsi s'indigne l'opposition MR-Ecolo-PTB. Soit. Les douze apôtres de la vérité sont connus : six députés PS (Christophe Collignon, Jean-Pierre Dupont, Bruno Lefebvre, Dimitri Legasse, Patrick Prévot et Olga Zrihen), 4 MR (Pierre-Yves Jeholet, Jean-Luc Crucke, Gilles Mouyard et Olivier Destrebecq) et 2 CDH (Dimitri Fourny et Pascal Baurain).

