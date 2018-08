La SNCB lance une nouvelle offre S

Concrètement, les trains locaux L arboreront dès lundi prochain le signe "S" jaune. Le projet Angelic (Anvers, Gand, Liège, Charleroi) est ainsi concrétisé.

A Liège, l'offre S comprendra quatre lignes suburbaines vers Liège-Guillemins et desservira 59 gares. A Charleroi, quatre lignes et 52 gares passent sous l'offre S dès lundi prochain, contre trois lignes à Gand et quatre à Anvers.

Les modifications ont déjà été intégrées à l'outil de planification des trajets, sur le site de la SNCB.

Bruxelles avait accueilli une offre S en 2015.