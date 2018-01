La seconde vie de l'hôtel Frison, chef-d'oeuvre de Victor Horta

Nupur Tron est une Rajput. C'est ainsi qu'en Inde on appelle les habitants du Rajasthan. Le mot signifie " fils de prince ". Version fille, il va comme un gant à cette jeune femme de très bonne famille, qui a étudié dans les meilleurs collèges à l'anglaise. Les commerçants du Sablon commencent à s'accoutumer à sa silhouette menue et chapeautée, élégance d'un autre siècle, à laquelle fait écho celle de sa fille Aria, 3 ans. Avec la nounou de la petite, elles règnent sur le 37, rue Lebeau, la maison conçue par Victor Horta pour Maurice Frison. L'avocat bruxellois n'avait pas les moyens de Solvay, qui se faisait construire un magnifique hôtel avenue Louise, mais en 1894, il entendait néanmoins montrer son statut et commander de beaux lustres à Gustave Serrurier-Bovy, des chaises longues chez Thonet, de larges fauteuils chez Lucien Lévy-Dhurmer...

...