La récolte de pommes s'annonce catastrophique en Belgique

Les prévisions de récoltes ont été présentées jeudi lors d'un congrès international qui s'est tenu dans la ville espagnole de Lerida. Pour la Belgique, les estimations ont été fournies par le département Agriculture et Pêche des autorités flamandes en collaboration avec le Boerenbond, l'association des coopératives horticoles belges (VBT) ainsi que les criées. Quelque 250 entreprises fruitières ont ainsi été interrogées.

"Il ressort de l'enquête que la récolte de pommes sera très faible et ce en raison des dégâts occasionnés par le gel au mois d'avril et par des conditions météorologiques défavorables au printemps", poursuit le Boerenbond.

La récolte pour la saison 2017-2018 est évaluée à 74 millions de kilos, soit 68 pc inférieure par rapport à l'an dernier qui s'est déjà révélé être une mauvaise année pour les fruits à cause d'un mois de juin très humide. En comparaison avec la moyenne sur plusieurs années, il s'agit d'une diminution de près de 3/4 (73 pc).

Les producteurs de poires ne sont pas à la fête non plus même si la situation ne s'annonce pas aussi dramatique. La production de poires est estimée à 301 millions de kilos soit 7 pc de moins par rapport à l'an dernier et 15 pc inférieure avec la moyenne sur plusieurs années.

La Belgique n'est pas la seule concernée par ces mauvaises récoltes. Ailleurs en Europe, celles-ci s'annoncent également en forte baisse. "Mais au niveau européen, les baisses attendues sont moindres avec des diminutions de 21 pc pour les pommes et de 1 pc pour les poires."

Belga