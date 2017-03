La province de Luxembourg connaît une importante fièvre constructrice

Que retenir de 2016 ?

Le marché luxembourgeois se porte bien, se félicitent les notaires de la province. Il suit d'ailleurs à peu de choses près la même trajectoire que le marché namurois voisin. Ainsi, après deux années de hausse consécutives en 2014 et 2015 - et non des moindres, puisque le nombre de transactions a gonflé de respectivement + 10,9 % et + 11,1 % - l'activité immobilière de l'extrême sud du pays affiche un recul de 4,2 %. Mais, malgré ce passage à vide, " elle reste assez soutenue ", tempèrent les notaires luxembourgeois, qui précisent que leur marché est " plus étroit que celui des autres prov...