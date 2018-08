La province d'Anvers maintient ses restrictions sur l'usage de l'eau

Les niveaux des cours d'eau sont bas, et les précipitations de ces derniers jours ne suffisent pas pour contrecarrer les effets de la sécheresse. En conséquence, il reste interdit de puiser de l'eau dans les cours d'eau non navigables de la province anversoise, avec une exception pour l'abreuvement du bétail dans les pâtures.

Il reste également prohibé de nettoyer des véhicules, de remplir des piscines privées de plus de 100 litres ou d'arroser les jardins avec de l'eau du réseau public. S'il s'agit d'eau de pluie ou souterraine, ces activités sont interdites uniquement entre 10h00 et 18h00 (et non plus entre 8h00 et 20h00). Vendredi dernier, la Flandre orientale et le Limbourg avaient eux aussi décidé de maintenir plusieurs mesures liées à la sécheresse.