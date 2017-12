La protection de personnalités perturbe les autres tâches policières

La police a bien du mal à assurer des patrouilles ou des contrôles de vitesse si un sommet européen ou de l'OTAN se tient à Bruxelles, ont expliqué vendredi des syndicats policiers. "On a fait des économies pendant plus de 10 ans, on doit maintenant investir pendant dix ans", commentent les représentants syndicaux.