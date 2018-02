La population flamande continuera de croître ces dix prochaines années

Durant les dix prochaines années, la population flamande va croître de 5% (contre 7% ces dix dernières années) pour atteindre 6.835.000 habitants. Le nombre de ménages privés augmentera de 6% (contre 9% ces dix dernières années) à 2.940.000.

La croissance de la population s'observera dans presque toutes les communes mais principalement à Anvers, la région gantoise et dans certaines zone des provinces d'Anvers et Brabant flamand. Le nombre de ménages va croître partout mais particulièrement dans le nord de la Campine et le sud-est de la province d'Anvers.

La population en âge de travailler va baisser de 1,6%. Toutefois, elle augmentera dans les centre-villes, à Anvers, Gand, Malines, Roulers, Ostende, Vilvorde, Machelen et Hal.

Le vieillissement de la population flamande se poursuit. Ces dix prochaines années, le nombre des 65 ans et plus augmentera de 22%.