La nouvelle autoroute A11 ouvrira le 26 août

L'autoroute la plus chère de Flandre est presque terminée. Un exploit car le trajet entre Bruges et Knokke-Heist compte trois sorties, neuf écopassages (pour aider la faune à traverser) et 15 kilomètres de nouvelles pistes cyclables. La pièce maîtresse réside en des ponts mobiles au-dessus du canal Baudouin, unique en Europe sur une autoroute.

Le 26 août, quelques jours avant l'ouverture aux utilisateurs, un accès festif est prévu de 11h00 à 17h00. Après l'inauguration officielle du pont par le ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics, Ben Weyts (N-VA), les visiteurs pourront emprunter la nouvelle A11 à vélo, à pied ou en petit train.

L'A11 a été construite pour remplir trois objectifs: permettre un meilleur accès au port de Zeebrugge, améliorer la qualité de vie dans la région et l'ouverture au tourisme. La première pierre a été posée en mars 2014, par Hilde Crevits (CD&V), ministre de la Mobilité à l'époque. Les travaux devaient durer jusqu'à la fin 2017 mais pourront déjà se terminer à la fin de cet été. Ce trajet d'une dizaine de kilomètres aura coûté la bagatelle de 674 millions d'euros.