La N-VA cherche des adhérents à Woluwe-Saint-Lambert

Un moment, on a pensé que Jan Jambon et Théo Francken se présentaient aux prochaines élections communales de Woluwe-Saint-Lambert. Il n'en est, bien entendu, rien. On imagine que la N-VA a choisi de mettre en avant ses deux vedettes gouvernementales dans la brochure distribuée aux habitants de la commune bruxelloise pour les valeurs que les deux hommes incarnent et qui semblent actuellement porteuses électoralement. Ainsi, dans un texte partiellement traduit en français et en anglais, Jan Jambon explique que "nous voulons mettre un terme au laxisme ambiant. Les criminels qui veulent faire leurs petites affaires discrètement à Bruxelles y réfléchiront à deux fois... Les criminels auront désormais beaucoup plus de mal à passer entre les mailles du filet." Pas certain, cependant, que la commune de Woluwe-Saint-Lambert soit véritablement l'endroit où "les criminels veulent faire leurs petites affaires discrètement".

Chaque maison de Bruxelles, un refuge pour les personnes en séjour illégal ?

Plus loin dans le texte, Théo Francken indique que les "politiciens bruxellois de gauche semblent avoir pour seul objectif que chaque maison de Bruxelles devienne un refuge pour les personnes en séjour illégal. Bruxelles risquerait alors de devenir un véritable aimant à illégaux". Le secrétaire d'État assure alors que "la N-VA est le seul parti qui offre de réelles garanties d'une politique saine".

Après un petit message du président De Wever, et un appel à plus de bilinguisme et au respect du néerlandais, la brochure se termine par petit coupon, "Oui, la N-VA me plaît", qui invite le lecteur à demander plus d'informations sur le parti, voir à devenir membre de la N-VA.