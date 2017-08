La motion pure et simple, stratagème qui permet à la majorité d'étouffer tout débat

Le rituel est immuable, la technique discutable, le procédé démocratiquement lamentable. En fin de séance plénière, la Chambre est régulièrement saisie d'un grand moment de particratie, lorsque survient l'heure du choc de deux motions : l'une de " recommandation ", l'autre " pure et simple ". Aucune poussée d'adrénaline dans l'hémicycle : l'issue de la joute est jouée d'avance. Le président de l'assemblée tue invariablement tout suspense : " La motion pure et simple ayant priorité de droit, je mets cette motion aux voix. " Le verdict est cousu de fil blanc : " La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque. " L'incident est clos et le tour s'est joué majorité contre opposition.

...