La moitié des employés flamands et bruxellois gagne 3.100 euros ou plus

Un employé qui travaille à temps plein gagne 3.510 euros. Le salaire moyen est toutefois tiré vers le haut par un petit groupe ayant de hauts revenus. Le salaire médian offre donc une meilleure image: la moitié des personnes interrogées gagne moins de 3.100 euros bruts tandis que l'autre moitié gagne plus.

En 1998, lors de la première édition du baromètre, le salaire médian était de 100.000 francs soit 2.500 euros environ. La situation était identique en 2008 en raison de la crise du crédit mais depuis lors les revenus sont en augmentation. Par rapport à 2008, un employé gagne actuellement 600 euros ou 24% en plus.

Un employé sur dix touche chaque mois plus de 5.350 euros bruts. Les juristes, les chercheurs et les managers sont bien représentés dans cette catégorie. A contrario, 10% gagnent moins de 2.085 euros bruts. On retrouve là beaucoup d'employés administratifs, des personnes qui travaillent dans la communication ainsi que dans l'horeca et la création.

Les salaires médians les plus élevés se retrouvent dans la chimie et le secteur pharmaceutique (4.000 euros) tandis que les plus bas concernent les secteurs du tourisme, du sport et des loisirs (2.500 euros).

Les résultats du baromètre sont basés sur les réponses fournies par 49.700 employés de Flandre et de Bruxelles.