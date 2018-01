La moitié des 55-64 ans au travail

C'est une hausse notable, notamment par rapport à il y a 10 ans quand seul un tiers des plus de 55 ans était dans ce cas.

L'augmentation est surtout due au durcissement constant des règles d'accession à la retraite anticipée, notent les quotidiens.

Si les statistiques s'améliorent, la Belgique reste en-dessous de ses voisins en ce qui concerne l'emploi des plus de 55 ans. "Alors que 50% des plus de 55 ans travaillent en Belgique, ils sont 70% en Allemagne et 66% aux Pays-Bas", indique Stijn Baert, économiste du marché du travail à l'Université de Gand (UGent).

Le taux d'emploi général (15 à 64 ans) est de 63% en Belgique. Dans l'Union Européenne, seules la Grèce, l'Italie et l'Espagne affichent un chiffre encore inférieur.