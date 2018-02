La ministre Valérie De Bue envoie un délégué spécial au sein du Groupe Publifin

Cette décision fait suite à la remise par Publifin d'un second rapport de mise en oeuvre des recommandations de la commission d'enquête parlementaire, que la ministre avait jugé très décevant, et alors que la présidence de Paul-Emile Mottard (PS) à la tête du conseil d'administration de l'intercommunale liégeoise est mise en cause par plusieurs administrateurs à l'occasion d'un CA qui devait se réunir en urgence ce vendredi après-midi.

Le délégué spécial sera chargé d'accompagner le conseil d'administration.

Le gouvernement, dit la ministre MR, ne souhaite pas se substituer au CA mais agir dans une optique d'appui. "Les récents événements ont démontré qu'il était grand temps pour les administrateurs de reprendre les choses en main", selon Mme De Bue.

"J'ai bien entendu les réactions émanant de certains administrateurs, ajoute-t-elle. Ce signal positif ne doit pas s'éteindre. Le délégué spécial sera ainsi chargé de s'assurer que les décisions prises sont, non seulement bien exécutées, mais aussi suivies d'effets".

Le délégué spécial remettra un rapport au gouvernement tous les 15 jours au minimum et dès qu'il l'estime nécessaire. Ce rapport reprendra les avancées par rapport aux recommandations de la commission d'enquête.

Dans son courrier, la ministre invite également le conseil d'administration de Publifin à mettre en place sans délai les concertations et le management adapté à la situation et aux enjeux immédiats, avec la participation du délégué spécial en tant qu'observateur.