La mauvaise qualité de l'air dans et aux abords des écoles bruxelloises dans le collimateur des Verts

Postulat des Verts: la mauvaise qualité de l'air à Bruxelles est un sujet qui préoccupe un nombre grandissant d'habitants. La récente étude de Greenpeace 'Mon air, Mon école' qui mesure la qualité de l'air dans et autour des écoles a démontré, selon eux, à quel point la situation est préoccupante. C'est la raison pour laquelle ils entendent également porter ce combat pour un air plus pur et en environnement (scolaire) plus sain y compris au niveau local. De nombreuses locales d'Ecolo-Groen mesurent actuellement la qualité de l'air dans leur commune dans le cadre de l'action "NO2 Pollution".

Dans leur proposition de motion, les écologistes proposent notamment de mesurer la pollution et d'instaurer des mesures graduelles de limitation du trafic automobile aux abords des écoles, en fonction des niveaux de pollution mesurés. Au conseil communal de la Ville de Bruxelles, Bart D'Hondt (Ecolo-Groen) a défendu lundi soir, pour la première fois, cette motion. Il a reçu un écho positif, en tout cas sur le plan des principes, dans la majorité. L'échevin de l'Environnement et du Développement durable Khalid Zian (PS) a souligné que de nombreuses écoles de la Ville s'étaient engagées dans un plan de déplacements scolaires prévoyant notamment la délivrance de brevets cyclistes aux élèves et l'organisation de rangs piétons pour permettre à ceux-ci de se rendre à l'école en sécurité. Sans adhérer à la motion telle qu'envisagée par les Verts, le collège s'est dit prêt à contribuer à la recherche d'un consensus large autour d'un texte partagé.