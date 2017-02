La lutte finale d'Elio Di Rupo ?

L'histoire aime les raccourcis. Et elle est ingrate. Ainsi, elle date la fin de l'Ancien Régime du bref passage sous le coupant d'une guillotine d'un Capet, Louis, un de ces matins de janvier 1793. Louis XVI, pourtant, était un rénovateur qui ne le restera pas pour l'histoire. Il voulait donner le pouvoir à la bourgeoisie ascendante aux dépens de la vieille noblesse confite. Il devait abandonner sous peine de disparaître avec elle - question que la Montagne trancha avec son cou. Avant Varennes, avant la Bastille même, avant le décret d'Allarde de 1791 qui accomplit définitivement le même ouvrage, l'édit de 1776 de son très libéral premier ministre Turgot devait dissoudre les vieilles corporations. Les parlements régionaux, la petite noblesse, les maîtres, eux que l'absolutisme avait cajolés, s'y opposèrent. Leurs privilèges les y autorisaient. Turgot fut révoqué, et les corporations résisteraient encore quinze ans. Alors la tête du roi roulerait, et l'Ancien Régime s'effondrerait, comme une conséquence inévitable de l'obstination des petits aristocrates du temps. Et l'histoire, cette discipline de la lèse-majesté, ne retint pas les efforts réformateurs du dernier des monarques absolus de droit divin.

...