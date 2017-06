La liste des principaux chantiers de l'été à Bruxelles

Durant le week-end de Pentecôte, le carrefour Buyl du boulevard Général Jacques sera fermé à toute circulation dans le cadre du réaménagement du boulevard, qui vise notamment à créer une piste cyclable séparée et sécurisée.

Pendant toute la durée du chantier (plusieurs mois), une bande par sens sera disponible pour la circulation. Les bus seront déviés. Le service de tram sera remplacé par une navette de bus pendant l'été.

A partir de 1 juillet, Bruxelles Mobilité procédera à la dernière phase de la pose d'une étanchéité sur le tunnel Rogier. Le boulevard du Jardin botanique sera fermé à la circulation entre le boulevard Jaquemin et la rue Neuve. La chaussée sera rouverte à la circulation le 1 septembre.

Dès le 1 juillet également, la STIB rénovera les aiguillages du carrefour du Globe entraînant sa fermeture complète pour 2 mois.

A partir de début août, Bruxelles Mobilité entamera les importants travaux de rénovation des 4 tunnels Reyers. Le phasage de ce chantier d'envergure sera présenté dès obtention du permis d'urbanisme dans les semaines à venir.

Début juillet, la STIB réaménagera le terminus Simonis, ce qui entraînera des perturbations pour les voyageurs des lignes 13-14-15 et 19. Le chantier devrait se terminer fin août.

Début août, Bruxelles Mobilité entamera le réaménagement de l'avenue Franklin Roosevelt pour y implanter une piste cyclable séparée et sécurisée et rénover les trottoirs. Pendant la durée du chantier, une bande de circulation sera maintenue dans chaque sens.

Afin de rénover le pont enjambant la vallée du Maelbeek, entre le 1 juillet et le 31 août, la circulation sur la rue de la Loi sera limitée sur 2 bandes de circulation. Le chantier commun de Bruxelles Mobilité et de Sibelga imposera par ailleurs la fermeture de l'entrée Joyeuse-Entrée du tunnel Loi pendant la même période.

Dès le 28 juin, la circulation sera à nouveau autorisée sur une bande de circulation par sens dans le tunnel de la Porte de Hal en cours de rénovation.

Les travaux des concessionnaires nécessitent la fermeture totale de la chaussée d'Ixelles entre la place Fernand Coq et la rue de la Paix. Le réaménagement de ce tronçon s'effectuera dans la foulée jusqu'au mois d'octobre 2017.

Dans le contexte de la création de la ligne de tram 9 reliant Simonis à Arbre Ballon, Vivaqua et la STIB travailleront de concert dans la rue Léon Théodor impliquant sa fermeture à la circulation et l'interruption de la ligne 19. Des travaux de placement de rails vers le futur arrêt Miroir seront également menés au carrefour de l'avenue de Jette et de l'avenue Carton Wiart. Les bus 13, 14 et 15 devront être déviés.

Le travaux de prolongement de la ligne de tram 94 sur le boulevard de la Woluwe se concentreront entre la rue De Becker et Wolubilis pour permettre la réouverture du tunnel dans le courant du mois de juillet.

Dans le cadre du chantier Porte de Ninove, la chaussée de Ninove sera rouverte à la circulation vers Molenbeek en juillet.

Au-delà de cette liste non-exhaustive, d'autres chantiers sont détaillés chaque semaine sur le site de Bruxelles mobilité.