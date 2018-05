La grande opacité belge sur les émissions d'ammoniac des exploitations agricoles

En 2015, 64 élevages porcins et de volailles belges ont émis chacun plus de dix tonnes d'ammoniac dans le cadre de leurs activités, selon le registre E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register), tenu par l'Agence européenne pour l'environnement. Soit 1 311,8 tonnes d'ammoniac au total. Parmi ces 64 exploitations agricoles, 20 sont situées en Flandre et 44 en Wallonie. Les élevages wallons sont responsables de 79 % des émissions rapportées : tandis que les fermes du nord du pays ont émis 274,1 tonnes d'ammoniac en 2015, les wallonnes, elles, ont en émis 1 037,7. L'élevage wallon le plus polluant a émis 105 tonnes d'ammoniac, soit plus de dix fois le seuil de reporting du registre.

