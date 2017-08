La forêt, lieu devenu "superstar"

Le baron Evence Coppée, quatrième du nom, a géré une propriété de famille, appartenant aujourd'hui à ses enfants, du côté de la Haute-Lesse. Elle est en passe de devenir une forêt mélangée, migrant lentement du statut d'équienne (arbres du même âge, de la même espèce, coupés en même temps) à celui de pérenne (arbres d'essences et d'âges différents). De fait, une mousse émeraude irradie le sol, signe de bonne santé. De jeunes épicéas poussent au pied des hêtres, et inversement. De glorieux Douglas se mélangent aux feuillus, épicéas et mélèzes. Pour satisfaire le goût de l'innovation de l'ancien propriétaire, des sapins nobles d'Amérique s'acclimatent en surplomb d'une prairie de graminées bordée de quelques chênes et de vieux pins sylvestres. Le ciel sublime cette beauté d'apparence si naturelle. " Le mélange sera total quand les arbres les plus âgés se sèmeront les uns dans les autres ", approuve Evence Coppée, 88 ans. Juste à côté de ses terres, il s'enthousiasme pour les bois communaux de la Haye d'Ochamps retravaillés dans le même esprit pérenne par le jeune préposé de l'époque des Eaux et Forêts. La biodiversité privé-public, le baron approuve aussi.

