La Foire du midi a retrouvé sa fréquentation moyenne de 1,5 million de visiteurs

Patrick De Corte estime qu'il s'agit d'une bonne année. "L'an dernier, c'était particulier car on a ouvert avec les événements de Nice et les gens ont eu peur. Depuis, les gens se sont rendus compte qu'il faut vivre avec. En Belgique, les blocs en béton sont efficaces, je pense. A Barcelone, il n'y en avait pas."

La météo n'a semble-t-il pas eu d'influence négative. "On a eu seulement cinq jours de chaleur, mais on n'a pas eu trop de mauvais temps non plus. Vers la fin, on a eu de la pluie, mais souvent la nuit ou le matin".

Patrick De Corte relève que les chiffres ont été particulièrement bons pour les festivités du 21 juillet et le week-end suivant la fête nationale.

"Les gens sont toujours friands de nouveautés", ajoute le représentant des forains. "La sauce Kermesse nous a amené une nouvelle clientèle. Des gens sont venus spécialement pour la goûter. Je ne m'attendais pas à un tel succès". La nouvelle sauce Kermesse a été créée pour la Foire du midi par le chef doublement étoilé Pierre Wynants. Elle est composée d'un mélange de mayonnaise, de sauce pickles et d'épices, du curcuma notamment. Quelque 900 kg de cette sauce ont été vendus, soit 100 kg en moyenne dans chacun des neuf stands de fritures répartis sur le site.

Parmi les 130 attractions proposées, l'Outbreak, un manège à sensations fortes présenté pour la première fois en Belgique, a également attiré de nombreux curieux.

Des joueurs du club de football molenbeekois du RWDM sont venus lundi et des basketteurs de l'équipe Basic-Fit Brussels jeudi, pour la dernière semaine de la foire. Le parrain de cette édition, l'humoriste Kody, a participé à la journée pour les enfants malades le 1er août. Quant au comédien Kevin Van Doorslaer, dit "Kevin le forain", il a fait office de mascotte.