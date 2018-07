La Flandre va bannir le gavage et l'élevage d'animaux à fourrure, Gaia pointe la Wallonie

Les 17 fermes d'élevage de visons et l'unique producteur de foie gras installés en Flandre vont devoir cesser leurs activités, indique dimanche Ben Weyts, le ministre flamand du Bien-être animal. L'association Gaia, qui "ne cache pas son bonheur", rappelle que le gavage est toujours légal en Wallonie.

"L'élevage d'animaux pour la production de fourrure a été interdit ces dernières années en Région wallonne (2015) et dans la Région de Bruxelle-Capitale (2017), mais il s'agissait à chaque fois d'une interdiction symbolique puisque aucune ferme d'élevage d'animaux à fourrure n'est établie ni en Wallonie ni à Bruxelles. La Flandre, elle, compte toujours 17 élevages d'animaux à fourrure, qui peuvent présenter des autorisations pour 325.000 animaux. Chaque année, plus de 200.000 animaux y sont encore tués", souligne Ben Weyts dans un communiqué.

Le projet de décret interdit l'élevage d'animaux à fourrure lorsque ces animaux sont abattus uniquement pour leur fourrure.

Le gavage, qui consiste à faire ingurgiter par la force un excès d'aliments, va également être banni. C'est déjà le cas à Bruxelles depuis l'an dernier mais pas en Wallonie, la Région du pays qui compte le plus de producteurs de foie gras. En Flandre, seul un producteur de foie gras est encore actif.

Une période de transition est prévue jusqu'au 1er décembre 2023. Mais dès l'entrée en vigueur du futur décret, les producteurs de fourrure et de foie gras ne pourront plus développer leurs activités ni les déplacer. Ils seront poussés à y mettre fin le plus rapidement possible: les indemnités de compensation diminueront chaque année.

Gaia applaudit la décision. "Le résultat d'un combat de plus de 20 ans", s'émeut dans un communiqué l'organisation de défense des animaux. "Avec cette interdiction, la Belgique devient le 11ème Etat membre de l'UE à mettre fin à l'élevage d'animaux à fourrure sur l'ensemble de son territoire, sachant que la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale ont précédé la Flandre", souligne-t-elle.

Quant au foie gras, hormis les cinq pays producteurs (la France, l'Espagne, la Bulgarie, la Hongrie et la Belgique), "tous les Etats membres de l'Union européenne interdisent formellement le gavage ou interprètent leurs lois de protection animale comme interdisant de facto cette pratique". Des méthodes de production plus respectueuses des palmipèdes existent, rappelle l'organisation.

"Déterminés, nous poursuivons donc notre combat pour obtenir une pareille interdiction en Wallonie, où subsistent neuf producteurs de foie gras", conclut-elle.