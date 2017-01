La Flandre et Bruxelles s'opposent aux nuisances de Brussels Airport

Une réunion à ce sujet mercredi n'a rien donné au comité de concertation. "Nous avons régressé car Bruxelles refuse tout simplement la concertation", a affirmé le ministre flamand de la Mobilité à l'issue de la réunion. Le gouvernement bruxellois dément et rappelle qu'il demande une concertation depuis plus de deux ans. Le Premier ministre, Charles Michel, réunira toutes les parties en février pour tenter de trouver une solution.

La réunion du comité de concertation, l'organe qui réunit les différents gouvernements du pays, s'est penchée mercredi sur l'épineux dossier des nuisances sonores. Si aucune solution n'est trouvée d'ici au 21 février, la procédure en conflit d'intérêt arrivera à échéance et la décision de Bruxelles d'appliquer les normes de bruit sans marge de tolérance entrera pleinement en vigueur.

La réunion n'a débouché sur aucune solution. Au contraire, l'impasse semble encore plus importante qu'avant. Le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts accuse le gouvernement bruxellois de refuser la concertation. "On n'est même pas prêt à s'asseoir à table pour chercher un consensus", a-t-il commenté, précisant vouloir "épuiser tous les moyens juridiques" pour contrer la décision bruxelloise.

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et la ministre de l'Environnement Céline Fremault démentent que Bruxelles refuse la concertation. "Nous demandons une concertation depuis plus de deux ans", soulignent-ils. Le gouvernement bruxellois veut surtout que le gouvernement fédéral prenne l'initiative et travaille à "une solution globale" (reprenant notamment la loi sur les routes aériennes, ndlr). Mais cette loi seule ne réglera pas la situation, a réagi le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot. "Les normes de bruit sont depuis des décennies une compétence régionale", a-t-il souligné.

Le Premier ministre Charles Michel a l'intention de réunir les gouvernements rapidement pour parler du dossier. Normalement, la prochaine réunion du comité de concertation est prévue le 22 février, soit après l'échéance du conflit d'intérêts. L'objectif est d'avancer la réunion pour tenter de sortir de l'impasse. "Mais si le gouvernement bruxellois ne veut pas céder un mètre, et même un millimètre, la question est de savoir si cela réussira", indique une source proche du dossier.

La Wallonie est aussi partie prenante au dossier. A la suite de plaintes d'habitants du Brabant wallon, le ministre en charge des aéroports René Collin a fait placer huit sonomètres dans sept communes (Waterloo, Braine-L'Alleud, La Hulpe, Rixensart, Wavre, Grez-Doiceau et Chaumont-Gistoux) pour tenter d'objectiver les nuisances sonores des avions de Zaventem. La Sowaer (Société wallonne des aéroports) procède actuellement au retrait des appareils. Le résultat de l'analyse des données pourrait être connu pour le prochain comité de concertation.