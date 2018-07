La Flandre débloque 2,2 millions pour encourager les travailleurs à utiliser leur vélo

"Je veux que le vélo soit plus attractif pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, tant pour les travailleurs que pour les employeurs", a précisé le ministre régional. Pour ce faire, Ben Weyts a débloqué 2,2 millions issus du "Pendelfonds", un fonds régional soutenant les initiatives durables des employeurs en matière de trajets entre le domicile et le lieu de travail, comme le développement de parkings de voitures partagées ou l'achat de scooters électriques. Cette fois, l'argent servira à l'achat de vélos d'entreprise, à la mise en service de stations de chargement pour les vélos électriques ou encore à l'augmentation de la prime attribuée aux travailleurs utilisant leur vélo pour rejoindre leur lieu de travail.