La fin de la "Commission attentats" approche, la future architecture de sécurité se dessine

Tension à l'approche du dépôt des conclusions sur le volet " architecture de sécurité " de la commission d'enquête parlementaire consacrée aux attentats de Zaventem et Maelbeek. Exaspéré, le président Patrick Dewael (Open VLD) a intimé le silence à tous ses commissaires et mis en branle le Comité permanent de contrôle des services de police et le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité à propos de fuites qui auraient pu contenir des informations classifiées. Les nerfs sont à vifs. La longueur des travaux (treize mois) et quelques sorties dans les médias, sous le couvert du " off " ou pas, ont déplu au président et à des parlementaires sevrés de visibilité depuis des mois. " On joue avec le feu, a prévenu le député de la majorité, Denis Ducarme (MR). On met l'édifice en danger à un moment clé et ce n'est pas adéquat. "

...