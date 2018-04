La face cachée du mythe Expo 58

Inscrite dans l'imaginaire des Belges, l'Expo 58 symbolise la modernité annonciatrice des Golden Sixties. Mais elle marque aussi la fin d'une époque, celle de la Belgique unitaire et insouciante. Sur fond de plein emploi et de baby-boom, elle prône un monde meilleur et feint d'oublier la guerre froide. Remodelée pour l'occasion, Bruxelles devient ville internationale. Soixante ans plus tard, comment sortir du modèle urbain hérité de cette époque ?