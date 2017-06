La douane mènera une grève du zèle à Brussels Airport vendredi

Cette action débutera à 07H00. "Cela causera vraisemblablement des désagréments pour les passagers mais je ne pense pas que cela sera très important", a nuancé Kurt Mattelaere du syndicat indépendant de service public NUOD (UNSP).

La grève du zèle de vendredi est une suite de l'action menée lundi au bâtiment North Galaxy, le siège du SPF Finances à Bruxelles. "Il y a un an, on nous promettait que le personnel des services de contrôle serait remplacé sur base de un pour un. Mais jusqu'à présent, on continue de supprimer des effectifs", explique M. Mattelaere.

Les différents syndicats ont rappelé que le manque d'effectifs au Finances touchait aussi la douane de l'aéroport.