La directrice du MAD veut régler ses comptes

La directrice de l'asbl, Alexandra Lambert, n'a pas apprécié que les propos interrogatifs de certains administrateurs soient relayés, souvent de façon " anonyme et lâche ". Dans un long mail au conseil d'administration, elle se déclare ouverte aux critiques mais elle invite ceux qui " ne peuvent adhérer sur le fond à la politique menée " à ne plus siéger et à lui signifier en face leur mécontentement. Ambiance...

