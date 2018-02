La directrice des ressources humaines de l'AFCN a été licenciée

L'audit du consultant Idewe, évoqué par le même quotidien la semaine passée, épinglait l'organisation de l'AFCN. Du côté du cabinet Jambon (N­VA), le ministre de tutelle, on invoque "une rupture de confiance entre le conseil d'administration et la directrice RH" en raison du "non­-respect de règles et procédures internes à l'agence".

Un conseil d'administration extraordinaire a acté vendredi le licenciement de la directrice des ressources humaines. C'est Jan Bens, le directeur de l'AFCN, qui reprendra ses fonctions.

Le conseil d'administration a aussi décidé de s'intéresser aux dysfonctionnements pointés par l'audit d'Idewe. Le sujet a été mis à l'ordre du jour d'un prochain CA qui recevra les organisations syndicales.