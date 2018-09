La démocratie n'est plus une fête : "Pas simple de trouver des gens qui veulent figurer sur une liste"

En Flandre, jamais encore, les partis politiques n'ont eu autant de mal à composer les listes électorales que pour les élections locales du mois prochain. Et malgré le vote obligatoire, de moins en moins de personnes votent aux élections locales. La politique municipale a toujours attiré le plus d'attention, mais maintenant, de plus en plus de citoyens décrochent.