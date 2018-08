La crise financière de 2008 peut-elle se reproduire?

Le temps n'est pas seulement le meilleur médecin, il vole aussi beaucoup de souvenirs. Cependant, on se souvient tous de la crise économico-financière qui a éclaté il y a dix ans. Ne serait-ce que parce qu'il s'est passé ce que chacun avait tenu pour impossible : de grandes banques, telles que Fortis et Dexia, risquaient la faillite. Soudain, ce n'était plus seulement l'argent des investisseurs qui était en danger. Les gouvernements ont dû sauver les banques pour éviter l'effondrement de notre économie - et une insurrection populaire.

...