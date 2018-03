La création d'emplois en Belgique pèse sur notre productivité

Vous l'avez peut-être aussi appris à l'école: la Belgique figure parmi les pays les plus productifs du monde. Chez nous, un employé produit plus en une heure que les employés ailleurs dans le monde, nous réussissons à créer plus de prospérité avec les personnes disponibles et avec plus de moyens. Mais depuis quelques années, notre croissance de productivité est très faible, même plus faible que la moyenne européenne. La Banque Nationale indique dans son dernier rapport annuel pourquoi c'est une mauvaise nouvelle : "À terme, la croissance de productivité est le moteur principal de la hausse de la valeur ajoutée de revenus générés dans l'économie." Bref, si la croissance de la productivité s'enraye, notre État-providence est mis sous pression. Si nous voulons garder notre prospérité à nouveau, la politique doit miser sur une croissance de la productivité.

