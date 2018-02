La Côte veut apprendre le français à ses acteurs touristiques

La connaissance de la langue française n'est pas toujours parfaite parmi les acteurs du secteur à la Côte, alors que les Belges francophones représentent pas moins de 22% des touristes. Qu'ils y passent une journée ou un plus long séjour, les Wallons et les Bruxellois pèsent ensemble 550 millions d'euros, soit 21% des revenus annuels générés par le tourisme sur la bande côtière. On ne compte même pas ici les quelque 20.000 Belges francophones disposant d'une résidence secondaire en bordure de la mer du Nord.

De plus, les Français aussi apprécient la Côte belge et représentent environ 5% de parts de marché.

"La langue représente une plus-value", souligne Franky De Block, le président de Westtoer.

Les leçons de français sont d'abord destinées au personnel de salle des restaurants et autres établissements. Elles se concentrent sur les situations quotidiennes et les petites conversations avec les clients et sont organisées par commune.

"En plus d'un bon repas et d'une atmosphère agréable, les clients accordent de plus en plus d'importance au service. Quelques phrases dans la langue du client suffisent pour faire la différence", estime Pieter Tratsaert, directeur de Horeca Vorming Vlaanderen.