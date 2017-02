La Commission vie privée modernise son site pour aider les jeunes à se protéger

Le site, qui existe depuis 2009, a été modernisé et comporte une série de vidéos et de conseils pour aider les jeunes confrontés à des questions relatives à la vie privée. Il propose aussi des recommandations pour les parents et du matériel pédagogique pour les enseignants.

"La vie privée est omniprésente! Que ce soit en ligne ou hors ligne. Aussi bien à l'école qu'au club de sport. Il est donc important d'en prendre soin!", souligne la Commission.

Le message clé de celle-ci est que les jeunes doivent prendre conscience que c'est à eux de décider de ce qu'ils racontent en ligne, à qui, des applications qu'ils installent ou encore du moment où ils branchent leur webcam.

A l'occasion de la journée mondiale pour un internet plus sûr, le centre pour l'égalité des chances Unia et des organisations similaires ont décidé d'unir leurs forces pour inciter les grands réseaux sociaux comme Facebook à retirer plus rapidement les messages de haine. Unia fera un rapport sur le sujet à la Commission européenne en mars.

www.jedecide.be