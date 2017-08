La commission Economie et Agriculture de la Chambre pourrait se réunir mardi

Plusieurs partis ont appelé à faire toute la transparence sur ce dossier, après qu'il est apparu que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) était au courant depuis début juin que des oeufs étaient contaminés par cet insecticide toxique pour l'homme. L'Allemagne a également fait part de son mécontentement.

Le président de la Chambre Siegfried Bracke a donné son accord pour que la commission Economie et Agriculture se réunisse en urgence, a indiqué sur Twitter le président de cette commission Jean-Marc Delizée. Celui-ci a précisé à l'Agence Belga que la réunion pourrait avoir lieu mardi, le temps de confirmer la disponibilité des ministres de l'Agiculture Denis Ducarme (MR) et de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) et de convoquer toutes les personnes concernées.