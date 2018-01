La collection de l'ancienne bibliothèque universitaire de Louvain rassemblée en ligne

"Ces livres anciens sont conservés physiquement dans l'une ou l'autre institution, mais ils sont actuellement numérisés de manière à former à terme un nouvel ensemble commun", a expliqué M. Raymaekers. Pour le vice-recteur, ce dernier projet constitue un exemple du rapprochement opéré ces dernières années par les deux universités. Lors d'une récente réunion avec l'UCL, il a été discuté de la possibilité de décerner des titres de docteur honoris causa communs. Le documentaire "Leuven '68", qui sortira en DVD fin mars, revient sur les événements qui ont secoué la ville de Louvain dans les années soixante à l'aide d'images historiques. Il évoque notamment les révoltes étudiantes de 1966 et 1968, qui ont abouti en février 1968 à la chute du gouvernement et à la scission de l'université de Louvain. Le film s'inspire du scénario de "Het grote ongenoegen" ("La Grande Discorde") qu'Edward De Maesschalck avait sorti en 1986.

