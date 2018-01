La colère atomique du président du MR

En pleine polémique sur le pacte énergétique, celui-ci, dans une intervention en commission relayée par nos confrères de La Libre Belgique, s'était interrogé sur le " risque de dépendance " qu'impliquerait la sortie du nucléaire en 2025. Embarrassant, alors que le MR, comme les autres formations de la majorité fédérale, pousse à cette sortie, à laquelle la N-VA s'oppose bruyamment.

" J'ai fait état d'un questionnement en commission, et la presse en a parlé comme s'il s'agissait d'affirmations ", avance Benoît Friart pour expliquer le recadrage. Peut-être avait-il bêtement gardé en tête le point du programme 2014 du MR, qui proposait " d'ajourner de dix ans la fermeture de certaines centrales nucléaires (Tihange 2 et 3 et Doel 3 et 4) ". D'où le questionnement.